Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати

Джерело - Чемпіон.
22 жовтня стартувала чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу.
14:00 Київ-Баскет – Старий Луцьк 83:42
17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя 61:62
23 жовтня
14:00 Київ-Баскет – Запоріжжя 88:65
17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк 67:76
24 жовтня
14:00 Запоріжжя – Старий Луцьк
17:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи
25 жовтня
16:00 Говерла – БІПА 54:68
19:00 Будівельник – Дніпро
26 жовтня
16:00 БІПА – Будівельник
19:00 Говерла – Дніпро
27 жовтня
14:00 БІПА – Дніпро
17:00 Говерла – Будівельник
Нагадаємо, що баскетбольні змагання у сезоні 2022/23 років відбудуться у форматі баблів та без глядачів. Сезон проходитиме без плей-оф, чемпіона України визначатимуть виключно за підсумками регулярного чемпіонату.