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Старий Луцьк переграв Запоріжжя: Результати матчів Суперліги

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Старий Луцьк переграв Запоріжжя: Результати матчів Суперліги
Старий Луцьк переграв Запоріжжя: Результати матчів Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

24 жовтня 

Запоріжжя – Старий Луцьк-Університет 61:86 (21:23, 16:21, 11:15, 13:27) 

Запоріжжя: Буц 16 + 14 підбирань + 6 передач – 5 втрат, Бер 6, Головатчик 0, Морозов 18 + 6 підбирань, Тельчаров 12 + 7 підбирань + 6 передач – старт; Сорочан 7, Покоєнко 2, Кліманов 0, Дмитренко 0

Старий Луцьк: Коцько 13 + 5 передач, Прозапас 18, Швагринський 12 + 8 підбирань, О. Коровяков 3 + 6 передач, Рудаков 8 + 12 підбирань – старт; Панфілов 12, Є. Коровяков 9 + 6 підбирань, Марків 6, Бедлінський 5, Серьогін 0, Горковенко 0, Дейна 0

Київ-Баскет - Черкаські Мавпи 85:57 (31:15, 19:17, 21:12, 14:13)

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