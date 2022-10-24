Сакраменто без Леня поступився Голден Стейт: результати регулярного чемпіонату НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
23 жовтня
Лейкерс - Портленд 104:106 (24:32, 24:23, 35:23, 21:28)
Атланта - Шарлотт 109:126 (30:22, 25:37, 29:45, 25:22)
Клівленд - Вашингтон 117:107 OT (30:31, 27:20, 26:25, 20:27, 14:4)
Новий Орлеан - Юта 121:122 OT (24:26, 29:37, 31:30, 26:17, 11:12)
Оклахома – Міннесота 106:116 (18:31, 26:22, 30:29, 32:34)
Голден Стейт - Сакраменто 130:125 (39:36, 50:35, 24:23, 17:31)
Кліпперс - Фінікс 95:112 (18:33, 23:28, 31:25, 23:26)