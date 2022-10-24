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Сакраменто без Леня поступився Голден Стейт: результати регулярного чемпіонату НБА

Сьогодні 09:25 140 0
Результати регулярного чемпіонату НБА
Сакраменто без Леня поступився Голден Стейт: результати регулярного чемпіонату НБА
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА. 

НБА - Регулярний чемпіонат
23 жовтня

Лейкерс - Портленд 104:106 (24:32, 24:23, 35:23, 21:28)

Атланта - Шарлотт 109:126 (30:22, 25:37, 29:45, 25:22)

Клівленд - Вашингтон 117:107 OT (30:31, 27:20, 26:25, 20:27, 14:4)

Новий Орлеан - Юта 121:122 OT (24:26, 29:37, 31:30, 26:17, 11:12)

Оклахома – Міннесота 106:116 (18:31, 26:22, 30:29, 32:34)

Голден Стейт - Сакраменто 130:125 (39:36, 50:35, 24:23, 17:31)

Кліпперс - Фінікс 95:112 (18:33, 23:28, 31:25, 23:26)

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