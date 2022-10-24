Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати

Джерело - Чемпіон.

22 жовтня стартувала чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу.

Чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу

22 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Старий Луцьк 83:42

17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя 61:62

23 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Запоріжжя 88:65

17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк 67:76

24 жовтня

14:00 Запоріжжя – Старий Луцьк

17:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи

25 жовтня

16:00 Говерла – БІПА

19:00 Будівельник – Дніпро

26 жовтня

16:00 БІПА – Будівельник

19:00 Говерла – Дніпро

27 жовтня

14:00 БІПА – Дніпро

17:00 Говерла – Будівельник

Нагадаємо, що баскетбольні змагання у сезоні 2022/23 років відбудуться у форматі баблів та без глядачів. Сезон проходитиме без плей-оф, чемпіона України визначатимуть виключно за підсумками регулярного чемпіонату.