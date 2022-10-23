Сакраменто без Леня програв Кліпперс: результати регулярного чемпіонату НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НБА.
НБА - Регулярний чемпіонат
23 жовтня
Філадельфія - Сан-Антоніо 105:114 (25:19, 26:35, 26:31, 28:29)
Орландо - Бостон 120:126 (33:36, 35:32, 26:31, 26:27)
Індіана - Детройт 124:115 (25:35, 27:21, 36:23, 36:36)
Чикаго - Клівленд 96:128 (25:34, 29:36, 25:23, 17:35)
Маямі - Торонто 112:109 (38:33, 33:17, 21:33, 20:26)
Мілвокі - Г'юстон 125:105 (41:23, 26:25, 31:31, 27:26)
Даллас - Мемфіс 137:96 (39:17, 25:19, 35:35, 38:25)
Денвер - Оклахома 122:117 (28:29, 27:26, 33:30, 34:32)
Сакраменто - Кліпперс 109:111 (26:29, 29:23, 25:34, 29:25)