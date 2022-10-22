Нью-Йорк з Михайлюком обіграв Детройт: Результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного чемпіонату НБА.

Нью-Йорк Святослава Михайлюка обіграв Детройт (130:106). Українець дебютував за Нікс, він набрав 3 очки і 2 підбирання за 1:49 на майданчику.

НБА - Регулярний чемпіонат

22 жовтня

Вашингтон - Чикаго 102:100 (26:30, 30:20, 21:24: 25:26)

Індіана - Сан-Антоніо 134: 137 (26:36, 29:34, 30:32, 49:35)

Шарлотт - Новий Орлеан 112:124 (24:35, 27:26, 34:32, 27:31)

Атланта - Орландо 108:98 (19:27, 31:27, 30:27, 28:17)

Бруклін - Торонто 109:105 (28:24, 21:28, 29:27, 31:26)

Маямі - Бостон 104:111 (22:30, 29:29, 26:30, 27:22)

Нью-Йорк - Детройт 130:106 (30:20, 42:32, 31:29, 27:25)

Міннесота - Юта 126:132 ОТ (41:26, 23:29, 23:33, 33:32, 6:12)

Г’юстон - Мемфіс 122:129 (32:26, 38:36, 30:33, 22:34)

Голден Стейт - Денвер 123:128 (34:40, 18:30, 36:28, 35:30)

Портленд - Фінікс 113:111 ОТ (25:28, 22:25, 28:26, 27:23, 11:9)