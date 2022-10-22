Головне
Шевченко отримав нагороду за надзвичайну кар’єру та відданість Україні
Вчора 19:53 707
Куліш виграв чемпіонат світу і завоював ліцензію на Олімпіаду-2024
Сьогодні 16:31 70
Secret з українцем обіграли Thunder і гарантували бронзу The International 2022
Сьогодні 16:17 71
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 15:57 3971
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Сьогодні 15:42 438
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті
Сьогодні 13:49 2997
Селтік - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:29 229
Усик отримав спеціальний пояс від WBC
Сьогодні 11:14 313
Експершу ракетку світу Халеп тимчасово відсторонили через позитивну допінг-пробу
Вчора 20:40 556
Залишитися в грі: Як FAVBET підтримує український футбол під час війни
Вчора 12:31 258
Прямі трансляції

Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати

Сьогодні 15:42 438 0
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
#БК Дніпро, #Будівельник, #Говерла, #Київ-Баскет, #БК Черкаські Мавпи

Джерело - Чемпіон.

22 жовтня стартувала чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу. 

Чоловіча Суперліга сезону 2022/23 з баскетболу
22 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Старий Луцьк 83:42

17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя

23 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Запоріжжя

17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк

24 жовтня

14:00 Запоріжжя – Старий Луцьк

17:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи

25 жовтня

16:00 Говерла – БІПА

19:00 Будівельник – Дніпро

26 жовтня

16:00 БІПА – Будівельник

19:00 Говерла – Дніпро

27 жовтня

14:00 БІПА – Дніпро

17:00 Говерла – Будівельник

Нагадаємо, що баскетбольні змагання у сезоні 2022/23 років відбудуться у форматі баблів та без глядачів. Сезон проходитиме без плей-оф, чемпіона України визначатимуть виключно за підсумками регулярного чемпіонату.

Коментарі ()
Популярне зараз
Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1160
Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО 859
50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 50-річна українка-рекордсменка проведе бій у Франкфурті 2997
У Роналду 0 балів у голосуванні за Золотий м'яч У Роналду 0 балів у голосуванні за Золотий м'яч 955
Діназ - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Діназ - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 820
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 3971
Рекомендуємо
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 21097
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26733
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 52619 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14702
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 1394
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28059