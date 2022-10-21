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Чотири міста приймуть матчі української Суперліги

Сьогодні 01:00 166 0
Чотири міста приймуть матчі української Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Матчі української Суперліги сезону 2022/2023 відбуватимуться у Києві, Дніпрі, Івано-Франківську та Луцьку.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Як повідомлялось раніше, у першому турі половина команд проведе свої матчі у Києві 22-24 жовтня, а друга зіграє 25-27 жовтня в Івано-Франківську.

У другому турі матчі прийме Київ (5-6 листопада) та Луцьк (8-9 листопада). У третьому матчі відбуватимуться у Києві (22-23 листопада) та Дніпрі (24-25 листопада).

Чемпіонат пройде в форматі баблів та без глядачів.

Нагадаємо, що в Суперлізі зіграють 9 команд.

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