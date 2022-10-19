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Томпсон: Розраховую отримати ще один контракт у НБА

Сьогодні 00:26 133 0
Томпсон: Розраховую отримати ще один контракт у НБА

Джерело - NBA.

Захисник Голден Стейт Клей Томпсон не домовився з клубом про дострокове продовження контракту, адже ще про це не думав.

Про це заявив баскетболіст.

"Я ще не обговорював це із фронт-офісом. Просто збираюся робити те, що маю, і бути найкращою версією себе щодня. Я збираюся показати чудову гру. Знаю, на що я здатен.

Звичайно, я розраховую отримати ще один контракт у НБА. Не важливо, цього літа чи наступного. Я цілком упевнений у своїх силах. Поки що не турбуюсь про продовження.

 Знаю, що це станеться, якщо я добре зроблю свою роботу і просто буду собою", - сказав Томпсон.

Поточна угода 32-річного гравця закінчується влітку 2024 року.

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