Став відомий розклад трансляцій матчів першого туру української Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Найближчої суботи, 22 жовтня, стартує баскетбольний сезон у чоловічій Суперлізі Parimatch.

В рамках першого туру в двох "баблах" буде зіграно 12 матчів. Поєдинки транслюватимуться у прямому ефірі на телеканалах XSPORT та XSPORT+. Також всі матчі Суперліги Parimatch ви зможете подивитись наживо на YouTube-каналі ФБУ.

Київ, ПС Венето

22 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Старий Луцьк (XSPORT)

17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя (YouTube ФБУ)

23 жовтня

14:00 Київ-Баскет – Запоріжжя (XSPORT)

17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк (XSPORT+)

24 жовтня

14:00 Запоріжжя – Старий Луцьк (XSPORT+)

17:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи (XSPORT)

Івано-Франківськ

25 жовтня

16:00 Говерла – БІПА (XSPORT+)

19:00 Будівельник – Дніпро (XSPORT)

26 жовтня

16:00 БІПА – Будівельник (YouTube ФБУ)

19:00 Говерла – Дніпро (YouTube ФБУ)

27 жовтня

14:00 БІПА – Дніпро (YouTube ФБУ)

17:00 Говерла – Будівельник (XSPORT)