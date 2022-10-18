Став відомий розклад трансляцій матчів першого туру української Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Найближчої суботи, 22 жовтня, стартує баскетбольний сезон у чоловічій Суперлізі Parimatch.
В рамках першого туру в двох "баблах" буде зіграно 12 матчів. Поєдинки транслюватимуться у прямому ефірі на телеканалах XSPORT та XSPORT+. Також всі матчі Суперліги Parimatch ви зможете подивитись наживо на YouTube-каналі ФБУ.
Київ, ПС Венето
22 жовтня
14:00 Київ-Баскет – Старий Луцьк (XSPORT)
17:00 Черкаські Мавпи – Запоріжжя (YouTube ФБУ)
23 жовтня
14:00 Київ-Баскет – Запоріжжя (XSPORT)
17:00 Черкаські Мавпи – Старий Луцьк (XSPORT+)
24 жовтня
14:00 Запоріжжя – Старий Луцьк (XSPORT+)
17:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи (XSPORT)
Івано-Франківськ
25 жовтня
16:00 Говерла – БІПА (XSPORT+)
19:00 Будівельник – Дніпро (XSPORT)
26 жовтня
16:00 БІПА – Будівельник (YouTube ФБУ)
19:00 Говерла – Дніпро (YouTube ФБУ)
27 жовтня
14:00 БІПА – Дніпро (YouTube ФБУ)
17:00 Говерла – Будівельник (XSPORT)