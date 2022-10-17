Прометей розгромив Раквере у Латвійсько-естонській баскетбольній лізі

Український клуб залишився непереможним лідером Латвійсько-естонської баскетбольної ліги

Джерело - Чемпіон.

Прометей провів другий матч за два дні у рамках Латвійсько-естонської баскетбольної ліги.

Після непростої перемоги над латвійський клубом ВЕФ, українська команда розгромила естонський Раквере.

Pef League - Регулярний чемпіонат

16 жовтня

Прометей (Україна) - Раквере (Естонія) 106:50 (27:16, 33:11, 28:9, 18:14)

Прометей: Кеннеді - 19 очок, Балвін - 18, Клавелл - 17, Ткаченко - 13, Сидоров - 10 очок + 11 асистів, Агада - 8, Петров, Санон - по 7 очок, Липовий - 3, Лукашов, Хог - по 2 очки