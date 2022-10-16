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Дніпро виграв передсезонний турнір Goverla Cup

Сьогодні 22:56 109 0
Дніпро виграв передсезонний турнір Goverla Cup
#БК Дніпро, #Будівельник, #Говерла

Джерело - Чемпіон.

В Івано-Франківську завершився передсезонний турнір Goverla Cup. 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

В рамках заключного третього ігрового дня в київському дербі Будівельник здолав Київ-Баскет з рахунком 72:63, а Дніпро виграв у господарів майданчику Прикарпаття-Говерла. Щоправда, цей матч перервався за 7 хвилин до завершення четвертої чверті через повітряну тривогу і відновлено його не було. Дніпро було зараховано перемогу з рахунком 62:55 (рахунок, який був на табло на момент призупинення гри).

Переможцем турніру став Дніпро, друге місце посів Київ-Баскет, третім став Будівельник, а четвертою командою - Прикарпаття-Говерла.

Goverla Cup. Івано-Франківськ
16 жовтня

Будівельник - Київ-Баскет 72:63 (19:12, 13:17, 23:16, 18:18)

Будівельник: Конєв 21 + 7 підбирань, Хохоник 16 + 8 підбирань + 5 передач – 4 втрати, Кольченко 14 + 5 підбирань + 3 перехоплення, Нікітін 7 – 3 втрати, Кабанов 3 – 3 втрати - старт, Сандул 4 + 3 підбирання, Приймак 4 + 3 підбирання, Сафонов 3 + 3 перехоплення, Зайцев 0

Київ-Баскет: Дубоненко 16 + 7 підбирань, Кісельчук 15 + 9 передач, Новіков 10, Мусієнко 8 + 5 передач + 4 підбирання – 4 втрати, Заплотинський 4 + 7 підбирань + 2 перехоплення - старт, Юрченко 6 + 9 підбирань + 3 передачі, Білобородський 4, Базилев 0, Дюпин 0, Сергейко 0

Прикарпаття-Говерла - Дніпро 55:62 (18:17, 25:20, 8:23, 4:2, матч не було дограно)

Говерла-Прикарпаття: Максим Тимофійчук 6 + 4 перехоплення + 3 передачі – втрати, Литвинов 5, Аврахов 2, Чугунов 2, Стецюра 0 — старт, Старцев 16 + 5 підбирань + 4 передачі, Лесик 12, Водолазський 10 + 6 підбирань, Арсен Тимофійчук 2, Гаврилов 0, Пунда 0

Дніпро: Тимофеєнко 19 + 14 підбирань, Сорочан 17 + 4 підбирання, Джеріхов 9 + 7 підбирань + 3 передачі – 4 втрати, Загреба 8 + 4 підбирання, Закурдаєв 0 — старт, Мартинов 4, Качанов 3, Бондарчук 2, Тарасенко 0, Бібіков 0

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