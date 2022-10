Голден Стейт продовжить контракт з Пулом з сумарною зарплатнею 140 млн

Захисник Голден Стейт Джордан Пул продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє Едріан Воджнаровскі.

Пул підпише 4-річний контракт на 140 мільйонів доларів.

Сторони завершують уточнення останніх деталей, і незабаром очікується офіційне оголошення.

