Головне
Металіст переграв Ворсклу у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:54 384
Оболонь здолала ЛНЗ, Скорук програв Чернігову: результати 8 туру Першої ліги
Сьогодні 16:56 625
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця
Сьогодні 16:53 2850
Металіст 1925 розписав результативну нічию зі Львовом у 7 турі УПЛ
Сьогодні 15:14 458
Шахтар - Динамо: анонс і прогноз матчу чемпіонату УПЛ
Сьогодні 13:58 296
Світоліна стала мамою
Сьогодні 13:36 1114 1
Маліновський продовжив контракт з Аталантою - ЗМІ
Сьогодні 10:37 352
Денисов: Дуже велика ймовірність, що Setanta вийде з угоди з УПЛ
Сьогодні 09:39 360
Гравці Прометея: ФБУ позбавила нас ліцензій
Вчора 23:10 346
Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція
Вчора 21:25 925
Прямі трансляції

Колишній гравець МБК Миколаїв буде грати у другому дивізіоні Франції

Сьогодні 19:25 49 0
Колишній гравець МБК Миколаїв буде грати у другому дивізіоні Франції

Джерело - basket.com.ua.

Американець Заїд Херст став гравцем французького клубу Шалон-Реймс із другого за силою дивізіону.

Про це повідомляє eurobasket.com.

Минулого сезону він відіграв 12 матчів в українській Суперлізі і досить непогано себе показав. Атакувальний захисник набирав в середньому за гру 15,0 очок, робив 4,3 підбирання, віддавав 2,2 передачі за 32 хвилини на паркеті.

В матчі з Прометеєм, в якому корабели зазнали поразки (84:103), набрав 37 пунктів. За два дні до повномасштабного вторгнення з боку РФ перейшов у іспанський Аліканте.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція Шахтар - Динамо: онлайн-трансляція 925
Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця Жіноча Суперліга України-Дмарт: календар, результати, турнірна таблиця 2850
Шахтар - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Шахтар - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1267
Світоліна стала мамою Світоліна стала мамою 1114 1
Гол Амаша визнали найкращим у 4 турі Ліги конференцій Гол Амаша визнали найкращим у 4 турі Ліги конференцій 869
Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН 14151
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27491 4
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 22199
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 27931
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8079
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 26657
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 57448