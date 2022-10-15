Колишній гравець МБК Миколаїв буде грати у другому дивізіоні Франції

Американець Заїд Херст став гравцем французького клубу Шалон-Реймс із другого за силою дивізіону.

Про це повідомляє eurobasket.com.

Минулого сезону він відіграв 12 матчів в українській Суперлізі і досить непогано себе показав. Атакувальний захисник набирав в середньому за гру 15,0 очок, робив 4,3 підбирання, віддавав 2,2 передачі за 32 хвилини на паркеті.

В матчі з Прометеєм, в якому корабели зазнали поразки (84:103), набрав 37 пунктів. За два дні до повномасштабного вторгнення з боку РФ перейшов у іспанський Аліканте.