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Войналович встановив кар'єрний рекорд за набранними очками

Сьогодні 17:56 182 0
Войналович встановив кар'єрний рекорд за набранними очками
#Андрій Войналович

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної України Андрій Войналович провів результативний матч проти Кейли в регулярному чемпіонаті Латвійсько-естонської ліги.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Українець відіграв 26 хвилин, набрав  23 очки (10/15 двоочкові, 1/5 триочкові, 0/1 штрафні), зібрав 3 підбирання, зробив 1 перехват при 1 втраті. РЕ "+19".

Варто зазначити, що цей результат по набраних очкам – особистий рекорд Войналовича. Попереднє його досягнення було 20 очок в матчі за Хімік проти Будівельника 13 квітня 2021 року.

На жаль, результативна гра Войналовича не допомогла Тарту здобути перемогу над Кейлою – команда українця поступилась 89:69, зазнавши першої поразки в чемпіонаті.

У переможців 26 хвилин відіграв Іван Міхєєв, який набрав 6 очок (3/5 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрав 7 підбирань, віддав 4 передачі, зробив 2 перехоплення при 3 фолах.

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