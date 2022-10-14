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Черкаські Мавпи підписали захисника

Сьогодні 13:37 129 0
Нікіта Руслов повернувся у Черкаські Мавпи
Черкаські Мавпи підписали захисника
#БК Черкаські Мавпи

Джерело - mavpabasket.com.

Нікіта Руслов підписав контракт з Черкаськими Мавпами.

Про це повдіомляє пресслужба клубу.

Гравець виступатиме на позиції захисника. Раніше виступи Руслова за клуб анонсував наставник Черкаських Мавп Георгій Ступенчук.

Руслов - вихованець баскетбольної школи Михайла Бродського. У шістнадцятирічному віці гравець розпочав свою баскетбольну кар’єру виступаючи за команду Черкаські Мавпи (Д). Пізніше виступав за команди Черкаських Мавп у Вищій та Суперлізі та баскетбольні команди ЧДТУ та ЧНУ.

У 2021 році Нікіта приєднався до першої професійної команди з баскетболу 3х3 Кельти-Буковель, за яку виступав по теперішній час.

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