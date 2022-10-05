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Дніпро визначився зі складом на наступний сезон Суперліги

Сьогодні 19:40 208 0
Став відомий склад Дніпра
Дніпро визначився зі складом на наступний сезон Суперліги
#БК Дніпро, #Дніпро

Джерело - Чемпіон.

Дніпро визначився зі складом на сезон 22/23.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

З минулорічної команди залишилися капітан Станіслав Тимофеєнко, Макс Закурдаєв, Сергій Загреба та Іван Колдомасов. 

Повернулися з оренди у Хіміку та Кривбасі Євген Сорочан і Роман Бондарчук. Олександр Тарасенко останні три сезони провів у Харківських Соколах” Михайло Шкода та Микита Бібіков грали за Маріуполь у Вищій лізі. 

За Дніпро-2 також у другому дивізіоні виступали Дмитро Мартинов, Микола Бачурін та Микита Джеріхов. Дмитро Каччанов минулий сезон відіграв у Львівській Політехніці.

Майже всі гравці свого часу пройшли підготовку у Академії БК Дніпро. Головним тренером команди призначено Павла Агапова, допомагати йому буде Володимир Коваль.

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