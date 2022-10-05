Дніпро визначився зі складом на наступний сезон Суперліги

Джерело - Чемпіон.
Дніпро визначився зі складом на сезон 22/23.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
З минулорічної команди залишилися капітан Станіслав Тимофеєнко, Макс Закурдаєв, Сергій Загреба та Іван Колдомасов.
Повернулися з оренди у Хіміку та Кривбасі Євген Сорочан і Роман Бондарчук. Олександр Тарасенко останні три сезони провів у Харківських Соколах” Михайло Шкода та Микита Бібіков грали за Маріуполь у Вищій лізі.
За Дніпро-2 також у другому дивізіоні виступали Дмитро Мартинов, Микола Бачурін та Микита Джеріхов. Дмитро Каччанов минулий сезон відіграв у Львівській Політехніці.
Майже всі гравці свого часу пройшли підготовку у Академії БК Дніпро. Головним тренером команди призначено Павла Агапова, допомагати йому буде Володимир Коваль.