Київ-Баскет оголосив про перехід трьох гравців

Київ-Баскет оголосив імена перших новачків команди

Джерело - Чемпіон.

Форвард Антон Мусієнко, захисник Микита Базилєв та центровий Сергій Юрченко стали новими гравцями Київ-Баскета.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Антон Мусієнко у свої 25 років має чималий досвід виступів у Суперлізі. Встиг пограти за Інфіз, декілька сезонів провів у МБК Миколаїв та Харківських Соколах. Початок сезону 2019/20 Мусієнко провів в Києв-Баскеті. В минулому сезоні Мусієнко провів у команді 3х3 Кельти.

Микита Базилєв також встиг пограти у низці українських клубів. Виступав у Вищій лізі за Львівську Політехніку та Харківські Соколи, у Першій лізі – за Коростень, Хмельницький та останнього сезону за Селф Мейд.

У послужному списку 35-річного Сергія Юрченка виступи за вищолігові Авангард, Говерлу, Золотой Вєк, Ніко-Баскет та Старий Луцьк.

Раніше Холопов очолив Київ-Баскет.