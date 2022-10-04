Київ-Баскет оголосив про перехід трьох гравців

Джерело - Чемпіон.
Форвард Антон Мусієнко, захисник Микита Базилєв та центровий Сергій Юрченко стали новими гравцями Київ-Баскета.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Антон Мусієнко у свої 25 років має чималий досвід виступів у Суперлізі. Встиг пограти за Інфіз, декілька сезонів провів у МБК Миколаїв та Харківських Соколах. Початок сезону 2019/20 Мусієнко провів в Києв-Баскеті. В минулому сезоні Мусієнко провів у команді 3х3 Кельти.
Микита Базилєв також встиг пограти у низці українських клубів. Виступав у Вищій лізі за Львівську Політехніку та Харківські Соколи, у Першій лізі – за Коростень, Хмельницький та останнього сезону за Селф Мейд.
У послужному списку 35-річного Сергія Юрченка виступи за вищолігові Авангард, Говерлу, Золотой Вєк, Ніко-Баскет та Старий Луцьк.
Раніше Холопов очолив Київ-Баскет.