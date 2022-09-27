Будівельник зіграє у Кубку Європи ФІБА

Участь Будівельника у Кубку Європи ФІБА наступного сезону офіційно підтверджена

ФІБА-Європа підтвердила список 15 команд, які не змогли пробитись через кваліфікацію до основного раунду Ліги чемпіонів і наступний сезон проведуть в Кубку Європи ФІБА.

Про це повідомляє ФБУ.

Серед них київський Будівельник, який у другому раунді відбору в овертаймі поступився німецькому Бамбергу. Також у Кубку Європи ФІБА зіграють такі клуби: Брозе Бамберг (Німеччина), Волунтарі (Румунія), Корменд (Угорщина), Фрібург (Швейцарія), Голден Ігл (Косово), Ден Бош (Нідерланди), Карху (Фінляндія), Керавнос (Кіпр), Хемнітц (Німеччина), Норрчепінг Долфінс (Швеція), Опава (Чехія), Пярну Садам (Естонія), Патріоті Левіце (Словакія), Сванс Гмунден (Австрія).

Попередньо всі вони вже були розсіяні по групах. Український клуб відправиться в групу F, де також зіграють італійський Бріндізі та нідерландський Гронінген. Ще однією командою в групі стане переможець кваліфікації, яка стартує сьогодні, 27 вересня.

Нагадаємо, Будівельник у овертаймі програв Бамбергу в кваліфікації ЛЧ.