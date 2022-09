Лейкерс планують підписати Раяна та Бейкона

Лейкерс планують підписати негарантований контракт із легким форвардом Меттом Раяном.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

Раян минулого сезону підписував двосторонню угоду з Селтікс.

Лейкерс також планують запросити до тренувального табору атакувального захисника Дуейна Бейкона.

