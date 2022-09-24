Будівельник дізнався потенційну групу у Кубку Європи ФІБА

Джерело - ukrbasket.net.
Будівельник стане єдиним представником України в новому сезоні Кубка Європи ФІБА.
Згідно із результатами жеребкування, кияни розпочнуть участь у турнірі з групового раунду. У регулярному сезоні команда зіграє в групі F.
У Будівельника вже визначилися двоє суперників. Ними стали нідерландський Донар Ґронінґен та італійський Нью Баскет Бріндізі. Четверте місце в групі визначиться за підсумком кваліфікації.
Нагадаємо, Будівельник у овертаймі програв Бамбергу в кваліфікації ЛЧ.