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Будівельник дізнався потенційну групу у Кубку Європи ФІБА

Сьогодні 14:14 176 0
Київський баскетбольний клуб Будівельник вилетів з чоловічої Ліги чемпіонів 2022/23 на стадії півфіналу кваліфікації та зіграє у Кубку Європи ФІБА
Будівельник дізнався потенційну групу у Кубку Європи ФІБА
#Будівельник

Джерело - ukrbasket.net.

Будівельник стане єдиним представником України в новому сезоні Кубка Європи ФІБА.

Згідно із результатами жеребкування, кияни розпочнуть участь у турнірі з групового раунду. У регулярному сезоні команда зіграє в групі F.

У Будівельника вже визначилися двоє суперників. Ними стали нідерландський Донар Ґронінґен та італійський Нью Баскет Бріндізі. Четверте місце в групі визначиться за підсумком кваліфікації.

Нагадаємо, Будівельник у овертаймі програв Бамбергу в кваліфікації ЛЧ.

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