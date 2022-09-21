Будівельник розгроимв Норчеппінг у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Київський Будівельник переміг шведський Норчеппінг у межах кваліфікації Ліги чемпіонів.
Поєдинок завершився з рахунком 87:51.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація, 1 раунд
21 вересня
Будівельник - Норчеппінг 87:51 (19:14, 21:8, 25:17, 22:12)
У п'ятницю, 23 вересня, Будівельник зустрінеться з німецьким Бамбергом.
Для виходу в груповий етап Ліги чемпіонів киянам потрібно здобути три перемоги у трьох матчах.
У разі непотрапляння Будівельника до групового етапу, клуб може взяти участь у Кубку Європи.