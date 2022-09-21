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Будівельник розгроимв Норчеппінг у кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:44 93 0
Поєдинок завершився з рахунком 87:51
Будівельник розгроимв Норчеппінг у кваліфікації Ліги чемпіонів
#Будівельник

Джерело - Чемпіон.

Київський Будівельник переміг шведський Норчеппінг у межах кваліфікації Ліги чемпіонів.

Поєдинок завершився з рахунком 87:51.

Ліга чемпіонів
Кваліфікація, 1 раунд
21 вересня

Будівельник - Норчеппінг 87:51 (19:14, 21:8, 25:17, 22:12)

У п'ятницю, 23 вересня, Будівельник зустрінеться з німецьким Бамбергом.

Для виходу в груповий етап Ліги чемпіонів киянам потрібно здобути три перемоги у трьох матчах.

У разі непотрапляння Будівельника до групового етапу, клуб може взяти участь у Кубку Європи.

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