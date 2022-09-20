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Ертель може перейти в Зеніт попри заборону від Федерації баскетболу Франції

Сьогодні 21:00 151 0
Гравець підписав документ, що не буде грати в росії
Ертель може перейти в Зеніт попри заборону від Федерації баскетболу Франції
#Томас Ертель

Джерело - Bebasket.

Майбутнє французького баскетболіста Томаса Ертеля залишається невизначеним.

Про це повідомляє Bebasket.

На початку підготовки до Євробаскету-2022 Федерація баскетболу Франції змусила підписати гравців документ про те, що вони не будуть грати в росії та Білорусі протягом наступного сезону через війну в Україні. Ертель був серед гравців, які його підписали.

Однак ще у червні він домовився з Зенітом про контракт на сезон 2022/2023.

Зараз невідомо, чи зможе інший клуб запропонувати йому таку ж зарплату, щоб переконати його відмовитися від контракту з російським клубом.

Нагадаємо, збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022.

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