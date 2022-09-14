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Гаррелл перейшов у Філадельфію

Сьогодні 19:45 125 0
Гаррелл перейшов у Філадельфію

Джерело - tribuna.com.

Філадельфія оголосила про підписання центрового Монтреза Гаррелла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Інсайдер ESPN Едріан Воджнаровські повідомив, що з ним підписали мінімальний дворічний контракт з опцією гравця на сезон-2023/24.

Це буде 8-й сезон Гаррелла в НБА. У 2015-му його задрафтував Г’юстон, за який він провів перші 2 сезони. Далі грав за Кліпперс, Лейкерс, Вашингтон та Шарлотт. У 2019/20 він грав за Кліпперс під керівництвом чинного тренера Сіксерс Дока Ріверса.

28-річний американець минулого сезону набирав 13,1 очка, 6,1 підбирання та 2,0 передачі за гру, забиваючи з гри 64,5%.

Нагадаємо, 47 матчів нового сезону НБА покажуть у праймтайм в Європі.

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