Медведенко і Усик рятують СК Авангард

Джерело - Чемпіон.

10 вересня відбулася благодійна гра на зруйнованій арені спорт-комплексу Авангард на вул. Іллєнка, яка постраждала внаслідок влучення російської ракети у телевізійну вежу. Гра стала можливою завдяки зусиллям ініціативної групи, у яку увійшли зокрема відомий баскетболіст Станіслав Медведенко, заступниця міського голови Києва Олена Говорова, відомий волонтер і телеведучий Микола Васильков, режисер і продюсер студії Квартал-95 Вадим Переверзев та інші.

Мета заходу – збір коштів на реконструкцію та відновлення спортивної зали. За попередньою оцінкою вартість робіт оцінюється у 130 000 доларів США.

Капітанами двох команд стали Станіслав Медведенко та чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик. На майданчик виходили відомі в минулому баскетболісти Олександр Лохманчук, Ігор Харченко, Дмитро Корабльов, колишній футболіст Влад Ващук, міністр спорту Вадим Гутсайт, стенд-ап комік Марк Куцевалов. На паркеті танцювали дівчата зі знаменитої команди черлідингу RedFoxes. Ведучими виступили Андрій Джеджула та Андрій Бедняков.

Ця гра стала першою у низці благодійних матчів, наступні поєдинки організатори планують провести закордоном.

Микола Васильков:

- Гра в Авангарді стала сигнальною. По-перше вона показала, наскільки високий інтерес у нас до баскетболу, про це свідчить і склад учасників, і реакція публіки. А по друге вона поклала початок зборів, на основі відео, знятого в суботу в Авангарді, ми змонтуємо відеофільм для демонстрації в Україні та закордоном. В наших планах наступну гру провести у Литві, уже є попередні домовленості і дуже висока зацікавленість литовської сторони. Зараз проводимо перемовини з фондом UNITED24 про сприяння у зборах коштів.

Станіслав Медведенко:

- Ми повинні розуміти, що у нас дуже великий відтік дітей. Якщо не звертатимемо на це уваги, то заради чого ми тоді воюємо? Нам їх треба повернути. Спортивна інфраструктура – одна із складових, щоб затримати дітей тут. Щоб в них було якесь дозвілля. Фільм буде готовий 17 числа. Його продемонструють у етері одного з національних каналів. Для української авдиторії відеоверсія буде довшою, 25-30 хв., для іноземної англійська версія матиме хронометраж 15 хвилин.

У грі перемогу відсвяткувала команда Усика з рахунком 73:63.