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Герун: Трохи складніше знайти мотивацію, щоб грати проти поляків

Вчора 23:11 171 0
Українець розповів про очікування від матчу з поляками
Герун: Трохи складніше знайти мотивацію, щоб грати проти поляків
#Володимир Герун

Джерело - Суспільне Спорт.

Гравцю збірної України Володимиру Геруну буде складніше грати з Польщею в 1/8 фіналу Євробаскету-2022 через війну.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Коли бачиш їхній прапор, то розумієш, що це наші брати. Люди, які допомагають нам більше за всіх, розуміють наше становище.

Актуально: Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці

Трохи складніше знайти мотивацію, щоб грати проти них. Та на паркеті друзів бути не повинно. Коли гра закінчиться - будемо тиснути один одному руки, обійматися.

А на паркеті будемо битися та демонструвати, чия країна краще грає в баскетбол", - сказав Герун.

Матч відбудеться 11 серпня.

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