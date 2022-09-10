Герун: Трохи складніше знайти мотивацію, щоб грати проти поляків

Гравцю збірної України Володимиру Геруну буде складніше грати з Польщею в 1/8 фіналу Євробаскету-2022 через війну.

Про це заявив сам баскетболіст.

"Коли бачиш їхній прапор, то розумієш, що це наші брати. Люди, які допомагають нам більше за всіх, розуміють наше становище.

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Трохи складніше знайти мотивацію, щоб грати проти них. Та на паркеті друзів бути не повинно. Коли гра закінчиться - будемо тиснути один одному руки, обійматися.

А на паркеті будемо битися та демонструвати, чия країна краще грає в баскетбол", - сказав Герун.