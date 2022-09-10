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Багатскіс: Від Польщі не слід очікувати сюрпризів

Сьогодні 20:41 227 0
Фахівець розповів про свої очікування від матчу
Багатскіс: Від Польщі не слід очікувати сюрпризів
#Айнарс Багатскіс

Джерело - ФБУ.

У матчі з Польщею в 1/8 фіналу Євробаскету-2022 збірна України може здобути перемогу завдяки агресивному баскетболу.

Про це заявив головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс.

"Зараз я розповім ті секрети, які я тільки що розповів команді. Польща – велика, досвідчена та розумна команда.

Від них не слід очікувати сюрпризів, вони грають у "правильний" баскетбол. Вони дещо жорсткі та грубі й дуже полюбляють грати на "подарунках" суперників. Поляки гарно беруть те, що їм дають.

Актуально: Україна - Польща - онлайн-трансляція LIVE - Євробаскет-2022

До них застосуємо ті ж методи та правила, що і раніше: дисципліну та стабільність. І найголовніше треба бути агресивними - це буде найголовніше.

Ця команда розуміє тільки таку мову: фізичного та агресивного баскетболу", - сказав Багатскіс.

Матч відбудеться 11 вересня.

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