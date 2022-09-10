Багатскіс: Від Польщі не слід очікувати сюрпризів

У матчі з Польщею в 1/8 фіналу Євробаскету-2022 збірна України може здобути перемогу завдяки агресивному баскетболу.

Про це заявив головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс.

"Зараз я розповім ті секрети, які я тільки що розповів команді. Польща – велика, досвідчена та розумна команда.

Від них не слід очікувати сюрпризів, вони грають у "правильний" баскетбол. Вони дещо жорсткі та грубі й дуже полюбляють грати на "подарунках" суперників. Поляки гарно беруть те, що їм дають.