Багатскіс: Від Польщі не слід очікувати сюрпризів

Джерело - ФБУ.
У матчі з Польщею в 1/8 фіналу Євробаскету-2022 збірна України може здобути перемогу завдяки агресивному баскетболу.
Про це заявив головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс.
"Зараз я розповім ті секрети, які я тільки що розповів команді. Польща – велика, досвідчена та розумна команда.
Від них не слід очікувати сюрпризів, вони грають у "правильний" баскетбол. Вони дещо жорсткі та грубі й дуже полюбляють грати на "подарунках" суперників. Поляки гарно беруть те, що їм дають.
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До них застосуємо ті ж методи та правила, що і раніше: дисципліну та стабільність. І найголовніше треба бути агресивними - це буде найголовніше.
Ця команда розуміє тільки таку мову: фізичного та агресивного баскетболу", - сказав Багатскіс.
Матч відбудеться 11 вересня.