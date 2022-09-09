Визначився суперник збірної України у плей-оф Євробаскету-2022

Джерело - Чемпіон.
Завершився груповий етап чемпіонату Європи з баскетболу.
У плей-оф турніру вийшли по чотири найкращі команди з кожної групи. Збірна України вийшла з другого місця групи С і у плей-оф зіграє з Польщею, яка посіла третє місце у групі D. Матч відбудеться 11 вересня. Початок о 13:00.
Група С
8 вересня
15:15. Хорватія – Україна 90:85
18:00. Естонія – Греція 69:90
22:00. Велика Британія – Італія 56:90
Група D
8 вересня
15:00. Фінляндія – Нідерланди 88:67
18:30. Чехія – Ізраїль 88:77
22:00. Сербія – Польща 96:69
Плей-оф (всі матчі відбудуться у Берліні)
10 вересня
13:00. Туреччина – Франція (1/8 фіналу №4)
15:45. Словенія – Бельгія (1/8 фіналу №3)
19:00. Німеччина – Чорногорія (1/8 фіналу №1)
21:45. Іспанія – Литва (1/8 фіналу №2)
11 вересня
13:00. Україна – Польща (1/8 фіналу №7)
15:45. Фінляндія – Хорватія (1/8 фіналу №6)
19:00. Сербія – Італія (1/8 фіналу №8)
21:45. Греція – Чехія (1/8 фіналу №5)
13 вересня
Переможець 1/8 фіналу №1 - Переможець 1/8 фіналу №5, (Чвертьфінал №1)
Переможець 1/8 фіналу №2 - Переможець 1/8 фіналу №6, (Чвертьфінал №2)
14 вересня
Переможець 1/8 фіналу №3 - Переможець 1/8 фіналу №7, (Чвертьфінал №3)
Переможець 1/8 фіналу №4 - Переможець 1/8 фіналу №8, (Чвертьфінал №4)
16 вересня
Переможець чвертьфіналу №1 - Переможець чвертьфіналу №2 (півфінал №1)
Переможець чвертьфіналу №3 - Переможець чвертьфіналу №4 (півфінал №2)
18 вересня
Той, хто програв півфінал №1 – Той, хто програв півфінал №2, (матч за третє місце)
Переможець півфіналу №1 - Переможець півфіналу №2 (Фінал)