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Визначився суперник збірної України у плей-оф Євробаскету-2022

Сьогодні 07:20 439 0
Українці зіграють з Польщею
Визначився суперник збірної України у плей-оф Євробаскету-2022
#Євробаскет-2022

Джерело - Чемпіон.

Завершився груповий етап чемпіонату Європи з баскетболу. 

У плей-оф турніру вийшли по чотири найкращі команди з кожної групи. Збірна України вийшла з другого місця групи С і у плей-оф зіграє з Польщею, яка посіла третє місце у групі D. Матч відбудеться 11 вересня. Початок о 13:00.

Група С

8 вересня

15:15. Хорватія – Україна 90:85

18:00. Естонія – Греція 69:90

22:00. Велика Британія – Італія 56:90

Група D

8 вересня

15:00. Фінляндія – Нідерланди 88:67

18:30. Чехія – Ізраїль 88:77

22:00. Сербія – Польща 96:69

Плей-оф (всі матчі відбудуться у Берліні)

10 вересня

13:00. Туреччина – Франція (1/8 фіналу №4)

15:45. Словенія – Бельгія (1/8 фіналу №3)

19:00. Німеччина – Чорногорія (1/8 фіналу №1)

21:45. Іспанія – Литва (1/8 фіналу №2)

11 вересня

13:00. Україна – Польща (1/8 фіналу №7)

15:45. Фінляндія – Хорватія (1/8 фіналу №6)

19:00. Сербія – Італія (1/8 фіналу №8)

21:45. Греція – Чехія (1/8 фіналу №5)

13 вересня

Переможець 1/8 фіналу №1 - Переможець 1/8 фіналу №5, (Чвертьфінал №1)

Переможець 1/8 фіналу №2 - Переможець 1/8 фіналу №6, (Чвертьфінал №2)

14 вересня

Переможець 1/8 фіналу №3 - Переможець 1/8 фіналу №7, (Чвертьфінал №3)

Переможець 1/8 фіналу №4 - Переможець 1/8 фіналу №8, (Чвертьфінал №4)

16 вересня

Переможець чвертьфіналу №1 - Переможець чвертьфіналу №2 (півфінал №1)

Переможець чвертьфіналу №3 - Переможець чвертьфіналу №4 (півфінал №2)

18 вересня

Той, хто програв півфінал №1 – Той, хто програв півфінал №2, (матч за третє місце)

Переможець півфіналу №1 - Переможець півфіналу №2 (Фінал)

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