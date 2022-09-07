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Дончич встановив рекорд на Євробаскеті

Сьогодні 22:50 181 0
Дончич набрав 47 очок у матчі з Францією
Дончич встановив рекорд на Євробаскеті
#Лука Дончич

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Словенії Лука Дончич оновив рекорд результативності на Євробаскеті 2022.

У матчі проти Франції 23-річний гравець Даллас Маверікс набрав 47 очок. Також у його активі 7 підбирань, 5 передач і одне перехоплення.

Євробаскет- 2022
Група B

Франція – Словенія 82:88 (19:20, 21:24, 24:20, 18:24)

Результати Дончича - другий результат в історії чемпіонатів Європи з баскетболу. Рекорд  належить бельгійцеві Едді Терасу. У матчі з Албанією у 1957 році він набрав 63 очки.

ТОП-10 найрезультативніших гравців Євробаскету

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