Дончич встановив рекорд на Євробаскеті

Дончич набрав 47 очок у матчі з Францією

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Словенії Лука Дончич оновив рекорд результативності на Євробаскеті 2022.

У матчі проти Франції 23-річний гравець Даллас Маверікс набрав 47 очок. Також у його активі 7 підбирань, 5 передач і одне перехоплення.

Євробаскет- 2022

Група B

Франція – Словенія 82:88 (19:20, 21:24, 24:20, 18:24)

Результати Дончича - другий результат в історії чемпіонатів Європи з баскетболу. Рекорд належить бельгійцеві Едді Терасу. У матчі з Албанією у 1957 році він набрав 63 очки.

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