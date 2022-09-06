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Російську баскетболістку ФІБА відсторонила на три місяці за вживання кокаїну

Сьогодні 17:47 181 0
Російську баскетболістку ФІБА відсторонила на три місяці за вживання кокаїну

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація баскетболу визначилася зі списком баскетболісток, дискваліфікованих за порушення антидопінгових правил. 

Про це повідомляє пресслужба ФІБА

До нього увійшла представниця МБА Ніна Глонті, яка була відсторонена на три місяці за вживання кокаїну. Термін її дискваліфікації сплив 22 червня 2022 року.

Глонті є дворазовим бронзовим призером чемпіонату Росії з баскетболу у складі МБА.

ФІБА опублікувала лише санкції, пов'язані з усуненням від участі в офіційних іграх, забороною на міжнародні трансфери або реєстрацію нових гравців, забороною на проведення міжнародних змагань або усуненням від виконання офіційних функцій. Жодних інших видів санкцій (наприклад, фінансові штрафи, попередження, догани, тимчасові усунення) не згадані.

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