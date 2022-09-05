Лукашов: Ми дуже переживаємо за воїнів, які боронять нашу Україну

Баскетболіст збірної України Денис Лукашов подякував вболівальникам за підтримку на Євробаскеті-2022.

Відповідне інтерв'ю він дав Прометею.

"Я хочу насамперед подякувати за їхню підтримку. Ми знаємо, що багато людей спостерігають за нашими виступами. В Україні зараз дуже погані часи. Україна наша бореться з ворогом. Насамперед ми дуже переживаємо за наших воїнів, котрі боронять нашу Україну".