Лукашов: Ми дуже переживаємо за воїнів, які боронять нашу Україну

Джерело - офіційний сайт Прометея.
Баскетболіст збірної України Денис Лукашов подякував вболівальникам за підтримку на Євробаскеті-2022.
Відповідне інтерв'ю він дав Прометею.
"Я хочу насамперед подякувати за їхню підтримку. Ми знаємо, що багато людей спостерігають за нашими виступами. В Україні зараз дуже погані часи. Україна наша бореться з ворогом. Насамперед ми дуже переживаємо за наших воїнів, котрі боронять нашу Україну".
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"Ми дуже вдячні, і зі свого боку намагаємося подарувати якісь позитивні емоції своїми перемогами. І ми старатимемося віддавати всі сили і боротися лише за перемогу!" - сказав Лукашов.
Нагадаємо, збірна України зіграє проти Італії на Євробаскеті-2022.