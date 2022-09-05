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Лукашов: Ми дуже переживаємо за воїнів, які боронять нашу Україну

Сьогодні 16:34 168 0
Гравець збірної України подякував уболівальникам за підтримку
Лукашов: Ми дуже переживаємо за воїнів, які боронять нашу Україну
#Збірна України з баскетболу, #Денис Лукашов

Джерело - офіційний сайт Прометея.

Баскетболіст збірної України Денис Лукашов подякував вболівальникам за підтримку на Євробаскеті-2022.

Відповідне інтерв'ю він дав Прометею.

"Я хочу насамперед подякувати за їхню підтримку. Ми знаємо, що багато людей спостерігають за нашими виступами. В Україні зараз дуже погані часи. Україна наша бореться з ворогом. Насамперед ми дуже переживаємо за наших воїнів, котрі боронять нашу Україну".

  Актуально: Євробаскет-2022: календар, результати матчів

"Ми дуже вдячні, і зі свого боку намагаємося подарувати якісь позитивні емоції своїми перемогами. І ми старатимемося віддавати всі сили і боротися лише за перемогу!" - сказав Лукашов.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Італії на Євробаскеті-2022.

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