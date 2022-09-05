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Литва подала протест на результат гри проти Німеччини на Євробаскеті-2022

Сьогодні 09:43 139 0
Арбітри та інспектор пропустили штрафний кидок, який міг вирішити долю гри.
Литва подала протест на результат гри проти Німеччини на Євробаскеті-2022

Джерело - ukrinform.ua.

Збірна Литви подала протест через суддівську помилку у матчі Євробаскету проти Німеччини (107:109 ОТ).

Про це повідомляє Basketnews.

Арбітри та інспектор пропустили штрафний кидок, який міг вирішити долю гри.

Наприкінці третьої чверті, трохи більше ніж хвилину до кінця, головний тренер збірної Німеччини Гордон Герберт отримав технічний фол, але жоден литовський гравець не отримав за це штрафний кидок.

Перед технічним фолом Герберта німецький розігруючий Маодо Ло сфолив на Йонасі Валанчюнасі при кидку. Згідно з правилами ФІБА, штрафний кидок за технічний фол повинен бути виконаний до того, як пробиваються два штрафні за звичайний фол при кидку.

Литовець виконав лише два штрафні за звичайний фол, промазавши обидва кидки, після чого німці забрали підбір.

Спочатку в офіційному протоколі матчу зафіксували три промахи з лінії штрафних. Пізніше один промах було вилучено.

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