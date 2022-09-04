Клівленд оголосив про перехід Мітчелла

Джерело - Чемпіон.
Клівленд оформив перехід атакувального захисника Донована Мітчелла.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Кавальєрс обміняли Мітчелла в Юти на Лаурі Маркканена, Очайра Агбаджі, Колліна Секстона, три незахищені драфт-піки в першому раунді (2025, 2027, 2029) та два права обміну піками (2026 і 2028).
Донован провів у складі Юти 5 сезонів, він - триразовий учасник Матчу зірок.
OFFICIAL: #Cavs acquire three-time NBA All-Star Donovan Mitchell#LetEmKnow— Cleveland Cavaliers (@cavs) September 3, 2022
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