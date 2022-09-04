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Клівленд оголосив про перехід Мітчелла

Сьогодні 15:11 152 0
Клівленд оголосив про перехід Мітчелла
#Клівленд

Джерело - Чемпіон.

Клівленд оформив перехід атакувального захисника Донована Мітчелла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кавальєрс обміняли Мітчелла в Юти на Лаурі Маркканена, Очайра Агбаджі, Колліна Секстона, три незахищені драфт-піки в першому раунді (2025, 2027, 2029) та два права обміну піками (2026 і 2028).

Донован провів у складі Юти 5 сезонів, він - триразовий учасник Матчу зірок.

Нагадаємо українця Святослава Михайлюка відрахували з Торонто.

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