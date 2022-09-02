Михайлюк: Матч проти Естонії буде випробуванням для нас

Збірній Україні буде непросто у матчі проти Естонії на Євробаскет-2022.

Про це розповів захисник національної команди Святослав Михайлюк.

"Я очікую важкої гри проти Естонії. Гратимемо другий день поспіль, обидві команди будуть втомлені.

Я дивився кілька матчів Естонії, зокрема проти Словенії. Вони грали справді жорстко, вони грали фізично. Більше, ніж Велика Британія. Тож це буде випробуванням для нас. Я з нетерпінням чекаю завтрашнього матчу", - відмітив Михайлюк.