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Михайлюк: Матч проти Естонії буде випробуванням для нас

Вчора 22:55 181 0
Святослав Михайлюк прокоментував наступний матч збірної України
Михайлюк: Матч проти Естонії буде випробуванням для нас
#Святослав Михайлюк

Джерело - ukrbasket.net.

Збірній Україні буде непросто у матчі проти Естонії на Євробаскет-2022.

Про це розповів захисник національної команди Святослав Михайлюк.

"Я очікую важкої гри проти Естонії. Гратимемо другий день поспіль, обидві команди будуть втомлені.

Я дивився кілька матчів Естонії, зокрема проти Словенії. Вони грали справді жорстко, вони грали фізично. Більше, ніж Велика Британія. Тож це буде випробуванням для нас. Я з нетерпінням чекаю завтрашнього матчу", - відмітив Михайлюк.

Матч відбудеться 3 вересня, початок – о 18:00.

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