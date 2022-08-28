Колишній гравець НБА визнав себе винним у шахрайстві

Вирок має бути винесений у січні, йому загрожує до 20 років позбавлення волі

Колишній гравець НБА Терренс Вільямс визнав себе винним у змові з метою шахрайства в галузі охорони здоров’я та крадіжки особистих даних.

Про це повідомляє ESPN.

Вирок має бути винесений у січні, йому загрожує до 20 років позбавлення волі за звинуваченням у змові та обов’язкове позбавлення волі на строк не менше двох років за крадіжку особистих даних.

35-річного Вільямса звинуватили в тому, що він керував схемою, яка складалася з шахрайських вимагань та документів, з відшкодування лігою медичних та стоматологічних витрат. Органи звинувачення заявили, що Терренс отримав не менше 300 тисяч доларів як відкати від інших за свої зусилля.

У межах угоди про визнання провини Вільямс виплатить 2,5 мільйона доларів як відшкодування збитків і відшкодує понад 650 тисяч доларів федеральному уряду.

У жовтні 2021-го була інформація, що ще 17 колишніх гравців НБА, крім Терренса, підозрюються в цій афері.

Вільямс грав в НБА за Бруклін, Г’юстон, Сакраменто та Бостон у період з 2009 по 2013 рік.