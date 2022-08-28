Головне
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ
Сьогодні 18:53 2435
Ферстаппен здобув перемогу на Гран-прі Бельгії
Сьогодні 20:40 273
Збірна України впевнено переграла Португалію у відборі на Євро-2023
Сьогодні 20:26 616
Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного
Сьогодні 20:09 3323
Яремчук перейде до Брюгге
Сьогодні 19:54 1294
Шахтар з труднощами переміг Кривбас у 2 турі УПЛ
Сьогодні 16:56 656
Меркушина і Блашко - у ТОП-10 мас-старту на чемпіонаті світу
Сьогодні 14:52 334
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України
Сьогодні 14:20 238183
Динамо прийме Дніпро-1, Шахтар зіграє з Кривбасом. Розклад матчів 2 туру УПЛ
Сьогодні 08:28 917
Збірна України в овертаймі програла Ісландії в матчі кваліфікації ЧС-2023
Сьогодні 08:18 892
Прямі трансляції

Галлінарі пропустить Євробаскет через травму

Сьогодні 19:25 192 0
Галлінарі отримав розрив меніска лівого коліна
Галлінарі пропустить Євробаскет через травму
#Євробаскет-2022

Джерело - Tribuna.com.

Форвард збірної Італії та Бостона Данило Галлінарі не візьме участь у Євробаскеті-2022 через травму.

Про це повідомляє Basket News.

Галлінарі отримав розрив меніска лівого коліна. Згідно з офіційною заявою Федерації баскетболу Італії, зв’язки коліна, прооперовані раніше, не пошкоджені.

Галлінарі отримав травму в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2023 проти збірної Грузії (91:84). 

Форвард невдало поставив ногу під час отримання м’яча. Гравець не зміг закінчити зустріч, його відправили до роздягальні.

Нагадаємо, що збірна України має зіграти з Італією на Євробаскеті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Яремчук перейде до Брюгге Яремчук перейде до Брюгге 1294
СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ СК Дніпро-1 несподівано розгромив Динамо у 2 турі УПЛ 2435
Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна стала першою ракеткою України 238183
Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного Луческу: Може, це моя остання гра, але не Забарного 3323
Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Динамо - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1519
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів 14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів 4445
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8855
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 692
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 17381
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 14362
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11253 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 13785