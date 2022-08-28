Галлінарі отримав розрив меніска лівого коліна

Форвард збірної Італії та Бостона Данило Галлінарі не візьме участь у Євробаскеті-2022 через травму.

Про це повідомляє Basket News.

Галлінарі отримав розрив меніска лівого коліна. Згідно з офіційною заявою Федерації баскетболу Італії, зв’язки коліна, прооперовані раніше, не пошкоджені.

Галлінарі отримав травму в матчі кваліфікації чемпіонату світу-2023 проти збірної Грузії (91:84).

Форвард невдало поставив ногу під час отримання м’яча. Гравець не зміг закінчити зустріч, його відправили до роздягальні.

Нагадаємо, що збірна України має зіграти з Італією на Євробаскеті.