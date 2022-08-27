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Слукас може пропустити Євробаскет-2022

Вчора 23:26 153 0
Слукас може пропустити Євробаскет-2022
#Євробаскет-2022

Джерело - basket.com.ua.

Один з ключових гравців збірної Греції Костас Слукас може через травму пропустити Євробаскет-2022.

Про це повідомляє SDNA.gr.

Участь розігруючого у майбутньому чемпіонаті Європи перебуває під питанням через травму коліна.

Раніше повідомлялося, що на Слукаса та Костаса Адетокумбо чекає МРТ-обстеження. Обидва гравці відчули дискомфорт у колінах під час матчу із Сербією (94:100).

Окрім вищезгаданих гравців, ще два баскетболісти збірної Греції Георгіос Папаяніс та Янніс Папапетру продовжують тренуватися за індивідуальними програмами.

Нагадаємо, збірна Греції є суперником України за груповим раундом чемпіонату Європи, який відбудеться в Мілані. Команди зіграють 6 вересня.

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