Один з ключових гравців збірної Греції Костас Слукас може через травму пропустити Євробаскет-2022.

Про це повідомляє SDNA.gr.

Участь розігруючого у майбутньому чемпіонаті Європи перебуває під питанням через травму коліна.

Раніше повідомлялося, що на Слукаса та Костаса Адетокумбо чекає МРТ-обстеження. Обидва гравці відчули дискомфорт у колінах під час матчу із Сербією (94:100).

Окрім вищезгаданих гравців, ще два баскетболісти збірної Греції Георгіос Папаяніс та Янніс Папапетру продовжують тренуватися за індивідуальними програмами.

Нагадаємо, збірна Греції є суперником України за груповим раундом чемпіонату Європи, який відбудеться в Мілані. Команди зіграють 6 вересня.