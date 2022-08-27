Пустовий: Вважаю, що в Україні необхідно проводити чемпіонат у наступному сезоні

Збірна України має шанси вийти з групи на Євробаскеті-2022.

Про це заявив центровий збірної України Артем Пустовий.

“Я думаю, у нас є гарні шанси вийти з групи на Євробаскеті, якщо ми покажемо той баскетбол, на який насправді здатні. Вважаю, що ми зможемо вийти в другий етап без якихось проблем. Важко сказати, з якого місця, але в групі є й сильні суперники, є і слабші. Все залежить від нас, якщо гратимемо на 100% в кожній грі, то в нас не має бути труднощів з виходом у другий раунд.

Фаворити групи - це Греція та Італія, але все ж таки більше греки. Аутсайдера насправді важко виділити, адже зараз і в Британії баскетбол потроху розвивається. Тож вішати клеймо аутсайдера на якусь із команд не хотілося б.

Ми майже все літо провели разом і в нас зібралася така маленька родина. Атмосфера в збірній чудова, всі працюють, підтримують один одного, цікавляться, як у кого справи вдома. Намагаємося, незважаючи на цю жахливу ситуацію, залишатися на позитиві, працювати на максимум та віддавати всі сили на тренуваннях. Ми розуміємо, яка ситуація в Україні і зараз просто зобов'язані віддати максимум на паркеті.

Щодо молодих гравців, які зараз у збірній, то в них є колосальний потенціал і велике майбутнє в баскетболі. У Санона неймовірна енергія, але її треба правильно направити, адже він дуже розсіяний. Тож, якщо цю енергію в потрібне русло направити, він може стати одним з кращих гравців збірної на довгі роки. Сидоров - атакуючий поінт гард - дуже буде потрібен збірній, Зотов, який працює в захисті, те ж саме. Ткаченко - неймовірний атлет, Войналович може розтягнути захист і в цілому всього потрохи вміє. Зараз все залежить тільки від них, від того, як вони будуть тренуватися та прогресувати. Важливо, які хвилини вони отримуватимуть, і якщо все буде добре, то для майбутнього збірної це будуть гарні гравці.

Чи варто проводити в наступному сезоні чемпіонат України? По-перше, це буде важко та небезпечно, але з іншого боку це потрібно. Багато спортсменів, які залишилися в Україні, яким треба продовжувати грати, тренуватися та отримувати досвід. Я вважаю, що це необхідно зробити. В якому форматі це буде - бабли, матчі на безпечній території, чи ще якось, але це буде дуже корисно для майбутнього українського баскетболу і для людей, які залишилися в Україні. Важка ситуація зараз і людям хочеться трохи відволіктися від усіх цих проблем та жахів війни. Насолодится улюбленим видм спорту буде корисно”, - сказав Пустовий.