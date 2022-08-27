Головне
Проценко здобув золоту медаль на етапі Діамантової ліги
Вчора 23:09 1200
Арсенал - Фулгем - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ
Сьогодні 18:48 231
Болотніков: У Динамо немає ніяких телеправ, плюси купили у них повітря
Сьогодні 17:24 136
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Сьогодні 15:04 206614
Зоря вирвала перемогу у Львова, Верес переграв Ворсклу у 2 турі УПЛ
Сьогодні 14:58 307
Бех-Романчук завоювала бронзову нагороду на етапі Діамантової ліги
Вчора 23:45 556
Ставимо на майбутнє: Топ-3 технологічних трендів в сфері гемблінгу від FAVBET Tech
Вчора 22:00 301
Яремчук потрапив до сфери інтересів Севільї
Вчора 18:09 1149
СК Дніпро-1 отримав суперників у групі Ліги конференцій
Вчора 16:07 1986
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23: Як це було
Вчора 16:00 3680
Прямі трансляції

Пустовий: Вважаю, що в Україні необхідно проводити чемпіонат у наступному сезоні

Сьогодні 16:25 159 0
Пустовий: Вважаю, що в Україні необхідно проводити чемпіонат у наступному сезоні
#Артем Пустовий

Джерело - Чемпіон.

Збірна України має шанси вийти з групи на Євробаскеті-2022.

Про це заявив центровий збірної України Артем Пустовий.

“Я думаю, у нас є гарні шанси вийти з групи на Євробаскеті, якщо ми покажемо той баскетбол, на який насправді здатні. Вважаю, що ми зможемо вийти в другий етап без якихось проблем. Важко сказати, з якого місця, але в групі є й сильні суперники, є і слабші. Все залежить від нас, якщо гратимемо на 100% в кожній грі, то в нас не має бути труднощів з виходом у другий раунд.

Фаворити групи - це Греція та Італія, але все ж таки більше греки. Аутсайдера насправді важко виділити, адже зараз і в Британії баскетбол потроху розвивається. Тож вішати клеймо аутсайдера на якусь із команд не хотілося б.

Ми майже все літо провели разом і в нас зібралася така маленька родина. Атмосфера в збірній чудова, всі працюють, підтримують один одного, цікавляться, як у кого справи вдома. Намагаємося, незважаючи на цю жахливу ситуацію, залишатися на позитиві, працювати на максимум та віддавати всі сили на тренуваннях. Ми розуміємо, яка ситуація в Україні і зараз просто зобов'язані віддати максимум на паркеті. 

Щодо молодих гравців, які зараз у збірній, то в них є колосальний потенціал і велике майбутнє в баскетболі. У Санона неймовірна енергія, але її треба правильно направити, адже він дуже розсіяний. Тож, якщо цю енергію в потрібне русло направити, він може стати одним з кращих гравців збірної на довгі роки. Сидоров - атакуючий поінт гард - дуже буде потрібен збірній, Зотов, який працює в захисті, те ж саме. Ткаченко - неймовірний атлет, Войналович може розтягнути захист і в цілому всього потрохи вміє. Зараз все залежить тільки від них, від того, як вони будуть тренуватися та прогресувати. Важливо, які хвилини вони отримуватимуть, і якщо все буде добре, то для майбутнього збірної це будуть гарні гравці. 

Чи варто проводити в наступному сезоні чемпіонат України? По-перше, це буде важко та небезпечно, але з іншого боку це потрібно. Багато спортсменів, які залишилися в Україні, яким треба продовжувати грати, тренуватися та отримувати досвід. Я вважаю, що це необхідно зробити. В якому форматі це буде - бабли, матчі на безпечній території, чи ще якось, але це буде дуже корисно для майбутнього українського баскетболу і для людей, які залишилися в Україні. Важка ситуація зараз і людям хочеться трохи відволіктися від усіх цих проблем та жахів війни. Насолодится улюбленим видм спорту буде корисно”, - сказав Пустовий.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гравець Лаціо забив неймовірний гол у дев'ятку з-за меж штрафного в центральному матчі Серії А - ВІДЕО Гравець Лаціо забив неймовірний гол у дев'ятку з-за меж штрафного в центральному матчі Серії А - ВІДЕО 4538
Суркіс: Суперники у Лізі Європи сильні - наче Динамо грає в Лізі чемпіонів Суркіс: Суперники у Лізі Європи сильні - наче Динамо грає в Лізі чемпіонів 730
Степаненко: Де Дзербі сказав мені: "Я тебе не поставлю в склад на Реал, бо вважаю, що ми 70% часу будемо тримати м’яч" Степаненко: Де Дзербі сказав мені: "Я тебе не поставлю в склад на Реал, бо вважаю, що ми 70% часу будемо тримати м’яч" 977
Проценко здобув золоту медаль на етапі Діамантової ліги Проценко здобув золоту медаль на етапі Діамантової ліги 1200
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 206614
Маркевич: Динамо може боротися за друге місце групи Ліги Європи Маркевич: Динамо може боротися за друге місце групи Ліги Європи 1672
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 224659 5
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7640
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 35436
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 97166
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5878 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24130