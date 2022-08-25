Шенгелія через травму плеча пропустить Євробаскет-2022

Перемога Грузії над Нідерландами у відбірковому турнірі ЧС-2023 у Тбілісі була затьмарена травмою плеча Торніке Шенгелія, яку він отримав у середині третьої чверті.

Про це повідомляє Янніс Царакіс.

При рахунку 49-35 на користь господарів і за шість хвилин до кінця чверті капітан збірної Грузії намагався зловити м’яч. Але він втратив рівновагу, послизнувся і впав на праве плече.

Шангелія не зміг повернутися і покинув майданчик у сльозах. 31-річний форвард набрав з гру 20 очок. Грузія перемогла з рахунком 77:66.

За останніми даними, травма гравця настільки серйозна, що унеможливлює участь у майбутньому Євробаскеті.