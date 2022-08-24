Лень: Проти Янніса Адетокумбо треба захищатися всією командою

Якщо дозволяти Яннісу Адетокумбо у швидкому нападі завершувати атаки, то він обов’язково знайде, як залізти під кільце і через когось забити згори.

Про це заявив центровий Сакраменто та збірної України Олексій Лень.

"У нас попереду гра проти збірної Греції і одного з найкращих гравців світу - Янніса Адетокумбо. Що треба зробити, щоб мінімізувати його сильні якості на майданчику? Проти нього треба захищатися всією командою. Треба повертатися в транзішн захист, будувати перед ним стіну і не дозволяти йому йти в прохід. Якщо дозволяти йому у швидкому нападі завершувати атаки, він обов’язково знайде, як залізти під кільце і через когось забити згори. Тож треба не давати йому лізти під кільце та лімітувати повторні атаки. Нехай краще кидає - з чимось жити ж треба. Що сказати про хорватських гравців НБА Івіцу Зубаца та Бояна Богдановича? Зубац величезний гравець і за останні п’ять років довів, що він є солідним баскетболістом в НБА. Богданович також в лізі по 20 очок набирає, тож в них сумнівів немає - це гравці високого рівня. Мені цікаво буде зіграти проти них на європейському рівні", - зазначив Лень.

Євробаскет-2022 відбудеться з 1 по 18 вересня.