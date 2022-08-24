Багатскіс: Жодна нормальна людина не буде працювати у росії

Росіяни перейшли всі межі, їх країна у прямому сенсі вбиває мирних людей.

Про це заявив головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс.

"Бувало таке, що мені дзвонили та питали: "Як же так, латиші, ви від нас тікаєте, ігноруєте нас, росіян. Ви ж у нас грали. Що ми зараз поганого робимо?"

Але моя відповідь була такою, що жодна нормальна людина не буде там працювати. Звісно, ми розуміємо, що це хороші гроші. Але це криваві гроші.

Їх отримують ті люди, ті іноземці, які наразі працюють у Росії. Я казав їм: "Як ви не розумієте, це вже не спорт. Ви перейшли всі межі, ваша країна вбиває. У прямому сенсі вбиває мирних людей. Про що ми говоримо, який спорт?"

Лише такі розмови були з російськими колегами. Було ще декілька дзвінків, де знайомі одразу сказали, що вони не підтримують війну. Але бояться говорити про те, що думають та відчувають", - сказав Багатскіс.