Захисник Торонто поділився очікуваннями від майбутнього Євробаскету-2022

Гравці збірної України з баскетболу мають привертати більше уваги до війни з росією (терористичною державою).

Про це заявив захисник Торонто Святослав Михайлюк.

"Нам потрібно привернути більше уваги до цієї ситуації, до війни, бо я думаю, що багато людей починають про це забувати. Це допоможе нам грати краще та старанніше на майданчику з іншими фанатами".