Гравці збірної України з баскетболу мають привертати більше уваги до війни з росією (терористичною державою).
Про це заявив захисник Торонто Святослав Михайлюк.
"Нам потрібно привернути більше уваги до цієї ситуації, до війни, бо я думаю, що багато людей починають про це забувати. Це допоможе нам грати краще та старанніше на майданчику з іншими фанатами".
"Це важка група з найкращими національними командами, але в наших силах пробитися до наступного раунду. У нас ще достатньо часу, щоб стати краще, зробити все можливе, щоб дізнатися один про одного, дізнатися про наших суперників і підготуватися", - сказав Михайлюк.