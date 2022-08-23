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Михайлюк: Нам потрібно привернути більше уваги до війни

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Захисник Торонто поділився очікуваннями від майбутнього Євробаскету-2022
Михайлюк: Нам потрібно привернути більше уваги до війни

Гравці збірної України з баскетболу мають привертати більше уваги до війни з росією (терористичною державою).

Про це заявив захисник Торонто Святослав Михайлюк.

"Нам потрібно привернути більше уваги до цієї ситуації, до війни, бо я думаю, що багато людей починають про це забувати. Це допоможе нам грати краще та старанніше на майданчику з іншими фанатами".

"Це важка група з найкращими національними командами, але в наших силах пробитися до наступного раунду. У нас ще достатньо часу, щоб стати краще, зробити все можливе, щоб дізнатися один про одного, дізнатися про наших суперників і підготуватися", - сказав Михайлюк.

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