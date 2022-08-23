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ЧС-2023. З надією на Леня та думками про перемогу

Сьогодні 09:33 77 0
ЧС-2023. З надією на Леня та думками про перемогу

Джерело - Чемпіон.

Україна - Італія. 24 серпня. 18.30. Рига, "Арена Рига"

Ісландія - Україна. 27 серпня. 23.00. Гапнарфйордур. Арена "Ithrottamidstod Asvellir"

Турнірне становище в групі L

Збірна України продовжує свій шлях до фінальної частини чемпіонату світу з баскетболу 2023. Прикра поразка проти Іспанії (76:77) в останньому матчі першої частини відбору залишила команду Багатскіса на третій позиції в групі. Це дозволило збірній крокувати далі, але значно погіршило її шанси у другому етапі кваліфікації. Результати усіх поєдинків першої стадії відбору між командами, які продовжують боротьбу за путівки на ЧС, перенеслися на наступний етап. Тож після об’єднання з представниками групи H – Італією, Ісландією та Нідерландами, українці опинилися на 5-й сходинці новоствореної групи L, випередивши лише Нідерланди. (Голландці пройшли далі, не вигравши взагалі жодного матчу, через усунення від міжнародних змагань збірної РФ).

При цьому Україна починає відбір, маючи в активі 2 поразки від Іспанії, та 1:1 за іграми проти Грузії із перевагою за різницею набраних та пропущених очок в особистих зустрічах.

Щоб вийти до фінальної частини чемпіонату світу українцям потрібно потрапити в топ-3 групи. І наразі третьому місцю (Іспанія) Україна поступається двома перемогами.

За регламентом змагань в другій частині відбору "жовто-сині" зіграють по два матчі з представниками екс-групи Н. І починає Україна "вдома" проти лідерів - команди Італії, а вже за три дні зіграє виїзний поєдинок з іще одним фаворитом Ісландією.

Перший легальний букмекер Parimatch Ukraine вважає Італію фаворитом матчу з Україною. На перемогу "скуадри адзури" коефіцієнт - 1,32, в той час, як на успіх українців - 3,38.

А ось в матчі проти Ісландії українці можуть розраховувати на перемогу. Принаймі коефіцієнт на такий результат від Parimatch Ukraine - 1,63, шанси господарів на тріумф розраховують, як 2.50 до 1.

Welcome back, Олексій Лень

Перед матчем у Ризі збірна Україна переживає кадрові зміни. В штабі Багатскіса поменшало асистентів. Віталій Степановський та Валерій Плеханов, які допомагали команді в останніх двох "вікнах" відбору на ЧС-2023, відмовилися від збірної заради клубної роботи у румунській "Крайові" та київському "Будівельнику" відповідно. Для команди це однозначно втрата, навіть зважаючи на те, що до збірної долучилися скаут Микола Кірсанов та тренер з індивідуальної підготовки Олексій Рубан.

Вже в середині підготовчого збору команду залишив Артем Ковальов, який у липні грав проти Македонії та Іспанії. Отримав травму Олександр Липовий, та вибув на 4-8 тижнів.

З очевидно приємного – в збірну України повернувся центровий "Сакременто" Олексій Лень, який зіграє за національну команду вперше з 2018-го року. Проте наша головна зірка поки лише набирає форму і в товариських матчах Лень не блищав. За його участі українці поступилися Словенії та Фінляндії. Ще до Леня збірна на міні-турнірі в Туреччині програла господарям та впевнено розгромила Польщу.

В збірній залишається Свят Михайлюк, поки що наш найкращий скорер, та як показали контрольні поєдинки Іссуф Санон перетворюється на незамінного лідера. В цілому в рамках своїх моживостей функціонально команда готова марафону з відбору на ЧС та Євробаскету.

Італійці - фаворити, але нам потрібна перемога

Що стосується італійців, які наразі посідають 9те місце у рейтингу ФІБА (українці - 19-ті), то Джанмарко Поццекко через товариські матчі практично визначився зі складом на найближчі офіційні матчі. В команді всі найсильніші, включаючи нападника "Юти Джазз" Сімоне Фонтеккіо. При цьому "скуарда адзура" дозволила собі експериментувати тактично, та програла два контрольні поєдинки Сербії та Франції, після чого перемогла Чехію.

Матч Україна – Італія в Ризі, де зазвичай наші мають гарну підтримку, має стати ключовим в боротьбі за вихід на ЧС. Якщо амбіції потрапити на турнір в України є, вони зобов’язані викладатися на максимум.

Віримо в Україну разом з партнером збірної Parimatch Ukraine. Заряджай на своїх!

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