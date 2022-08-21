Три українці з Суперліги перейшли в японський клуб

Японський клуб Канадзава Самурайз підписав контракти з трьома українськими баскетболістами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кар’єру в третьому дивізіоні Японії продовжать форвард “Хіміка” Олександр Антіпов, захисник “Тернополя” Ігор Бояркін та форвард “Запоріжжя” Яків Тітов.

Антіпов у минулому сезоні відіграв 26 матчів за Хімік, в яких за 22.2 хвилини набирав 6.2 очка та робив 4.8 підбирання. Бояркін зіграв за тернополян 31 матч, набираючи за 28.5 хвилини 7.8 очка, 3.9 передачі та 2.7 підбирання. Тітов, який також виступає у збірній України 3х3, за Запоріжжя в сезоні 2021/22 зіграв 31 матч, набираючи 3.9 очка.