Головне
Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси
Сьогодні 02:07 7710
Бенфіка - Динамо: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:06 48
Лузан виграла другу срібну медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 15:14 205
Збірна України перемогла Кіпр на старті відбору до Євро-2023
Сьогодні 13:39 360
Джошуа - про свою промову після бою з Усиком: Коли ти злий, то робиш дурні речі
Сьогодні 13:09 994
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою
Сьогодні 11:44 54279
Людмила Кіченок виграла турнір у Цинциннаті
Сьогодні 10:58 818
Дюплантіс виграв чемпіонат Європи, оновивши рекорд змагань
Сьогодні 09:24 449
Збірна Канади виграла молодіжний чемпіонат світу з хокею
Сьогодні 08:54 1075
Усик вдруге переміг Джошуа і захистив чемпіонські пояси: огляд бою
Сьогодні 02:58 7426
Прямі трансляції

Три українці з Суперліги перейшли в японський клуб

Сьогодні 15:56 209 0
Три українці з Суперліги перейшли в японський клуб

Джерело - basket.com.ua.

Японський клуб Канадзава Самурайз підписав контракти з трьома українськими баскетболістами. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кар’єру в третьому дивізіоні Японії продовжать форвард “Хіміка” Олександр Антіпов, захисник “Тернополя” Ігор Бояркін та форвард “Запоріжжя” Яків Тітов.

Антіпов у минулому сезоні відіграв 26 матчів за Хімік, в яких за 22.2 хвилини набирав 6.2 очка та робив 4.8 підбирання. Бояркін зіграв за тернополян 31 матч, набираючи за 28.5 хвилини 7.8 очка, 3.9 передачі та 2.7 підбирання. Тітов, який також виступає у збірній України 3х3, за Запоріжжя в сезоні 2021/22 зіграв 31 матч, набираючи 3.9 очка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 102793
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком 28110 2
Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою Усик - Джошуа II: дивитися онлайн запис бою 54279
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 42628
В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО В андеркарті бою Усик - Джошуа стався брутальний нокаут - ВІДЕО 39853
Ф'юрі прийняв виклик Усика на бій за звання абсолютного чемпіона світу Ф'юрі прийняв виклик Усика на бій за звання абсолютного чемпіона світу 15329
Рекомендуємо
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 35234
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 4152
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7584
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 14157
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 8680
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 44454