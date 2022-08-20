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Двоє гравців збірної Греції зазнали травм перед Євробаскетом

Сьогодні 09:40 264 0
Двоє гравців збірної Греції зазнали травм перед Євробаскетом
#Євробаскет-2022

Джерело - basket.com.ua.

Гравці збірної Греції Янніс Папапетру та Костас Гонтікас отримали травми і вибули палив  лазарет на невизначений термін.

Про це повідомляє eurohoops.net.

Папапетру отримав розтяг сухожилля біцепса. У Гонтікаса виявлено тріщину в правій руці.

Якщо потрапляння Гонтікаса до остаточного складу збірної на Євробаскет-2022 було малоймовірним, то Папапетру є одним з гравців ротації. Наразі ймовірно, що форвард пропусть майбутні матчі кваліфікації чемпіонату світу-2023, але до Євробаскету-2022 він має відновитись.

Нагадаємо збірна Греції є одним з суперників України по групі на чемпіонаті Європи, який відбудеться з 2 по 18 вересня.

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