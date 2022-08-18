ФБУ звернулась до ФІБА щодо прийняття на роботу росіянки

Федерація баскетболу України обурена призначенням у центральний офіс ФІБА посадової особи РФБ Наталії Галкіної.

Про це йдеться в заяві президент ФБУ Михайла Бродського.

"Нам стало відомо про те, що Наталія Галкіна, генеральний секретар Федерації баскетболу росії перейшла на роботу до головного офісу ФІБА, що викликало в нас щонайменше подив, обурення, незгоду та врешті-решт нерозуміння.

Не розуміємо, як під час війни, розв’язаної росією проти України, після застосування до росії економічних, продовольчих та інших санкцій з боку Євросоюзу, США, інших союзників та партнерів, світової ізоляції росії, в кінці кінців після прийнятого рішення з боку ФІБА щодо відсторонення усіх клубів, команд, офіційних осіб з росії від участі у міжнародному баскетболі під егідою ФІБА, ФІБА приймає на роботу посадову особу Федерації баскетболу росії. Переконані, це є вкрай неприйнятним.

ФБУ не може та не має на меті втручання в адміністративні чи штатні питання ФІБА, але вважаємо доцільним звернути Вашу увагу на те, що санкції та відповідні заходи, запроваджені проти росії під час війни з Україною, несуть в собі не лише ціль вразити економіку росії або створити ті чи інші обмеження для країни-агресора, і таким чином продемонструвати російській владі незгоду світу з розв’язаною війною, а й також донести до громадян росії позицію всього цивілізованого світу. Всі її громадяни мають відчути на собі результат цих санкцій та обмежень як наслідок введення загарбницької зовнішньої політики путіна. Країна-агресор та її громадяни мають нести солідарну відповідальність.

Враховуючи вищевикладене, рішення про прийняття на роботу до головного офісу ФІБА посадової особи російської федерації є неприйнятним, нелогічним та таким, що потребує пояснень, адже йде всупереч солідарній та цілісній позиції не лише всієї баскетбольної, а й світової спільноти", - заявив Бродський.