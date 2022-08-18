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Визначено формат Суперліги сезону 2022/23

Сьогодні 14:37 132 0
Федерація баскетболу України (ФБУ) визначила регламент проведення сезону в чоловічому на жіночому чемпіонаті України в сезоні 2022/23.
Визначено формат Суперліги сезону 2022/23
#Суперліга, #ФБУ

Джерело - ФБУ.

Федерація баскетболу України оприлюднила формат проведення Суперліги сезону 2022/23.

Про це повідомляє ФБУ.

Змагання в чоловічій Суперлізі планується провести в два етапи. На першому етапі команди зіграють за туровою системою календаря у три кола. На другому етапі команди, що посіли за підсумками першого кола місця з 1 по 6, за системою плей-оф розігрують місця у Фіналі шести.

Спочатку в 1/4 фіналу між собою зіграють команди, що посіли на першому етапі 3 і 6 місця, та команди, що посіли на першому етапі 4 та 5 місця.

В 1/2 фіналу, куди автоматично кваліфікуються команди, що посіли на першому етапі перше та друге місця, зіграють з переможцями чвертьфіналів. Також буде зіграно матч за 5 місце.

В третій ігровий день Фіналу шести будуть зіграні фінал та матч за 3 місце.

У Вищий лізі змагання пройдуть в два етапи. Аналогічний формат буде і в Жіночій лізі.

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