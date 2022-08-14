Багатскіс: Санон найняв персонального тренера, не курив бамбук

За підсумками товариського турніру в Туреччині помітний прогрес баскетболіста збірної України Іссуфа Санона.

Про це заявив наставник українців Айнарс Багатскіс.

"Він [Санон - прим.] все довів своєю роботою. Йому треба було трохи часу, щоб зрозуміти, де він знаходиться і яка гра від нього потрібна. Так, звичайно, тренерам, у яких він грав, було приємно мати гравця, який може вирішувати, але його ніхто не навчив грати в командний баскетбол. Зараз він змужнів, став чоловіком і за грою вийшов на новий рівень.

Звичайно, є над чим працювати, але його агресивність, бажання та позитив дають свої плоди. І мені подобається, що він не змінюється. Видно, що він дуже переживає, наприклад, за те що в перших двох матчах у Стамбулі зробив 11 втрат. Але цетому, що він більше хоче пасувати, більше хоче загравати наших великих. Тому є помилки і через це треба пройти.

Я б його хотів також відзначити, як приклад для гравців, у тому числі для гравців збірної. Після останньої гри в липні він відразу найняв персонального тренера і продовжив працювати. Він ці три тижні не курив бамбук, як частина гравців, а готував своє тіло. Саме тому зараз він добре виглядає. Вистачає ігрових аспектів, в яких треба додавати, але це баскетболіст, який зараз дає результат", - сказав Багатскіс.