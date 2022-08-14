Головне
Фєдіна здобула золото чемпіонату Європи в довільній програмі
Сьогодні 11:46 297
Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:40 380
Лащевська здобула золото юніорського ЧЄ у вправах на колоді
Сьогодні 14:02 186
Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні 13:51 4427
Українська двійка здобула золото Чемпіонату Європи в параакадемічному веслуванні
Сьогодні 13:20 244
Ексфутболіст збірної України судиться з Кабінетом Міністрів Гройсмана
Сьогодні 12:04 1022
Лопес нокаутував Кампу в першій напівсередній вазі
Сьогодні 08:49 835
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 14 серпня
Сьогодні 00:25 529
Маліновський допоміг Аталанті перемогти Сампдорію: результати матчів 1 туру Серії А
Вчора 23:44 1005
Арсенал Зінченка переміг Лестер, Евертон Миколенка програв Астон Віллі: результати матчів 2 туру АПЛ
Вчора 21:46 1271
Прямі трансляції

Визначено дату старту сезону-2022/23 в НБА

Сьогодні 16:26 145 0
Визначено дату старту сезону-2022/23 в НБА
Фото Getty Images

Джерело - basket.com.ua.

Сезон-2022/23 в Національній баскетбольній асоціації стартує 18 жовтня.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

За його інформацією сезон відкриє матч минулорічних чемпіонів Голден Стейт та Лейкер”. У рамках зустрічі також запланована церемонія вручення Ворріорз чемпіонських перснів.

Інший інсайдер Марк Стейн підтверджує старт 18 жовтня, додаючи, що НБА планує опублікувати попередній розклад матчів сезону-2022/23 наступного тижня

Також Стейн повідомив, що НБА збирається включити матч між Голден Стейт і Мемфісом в різдвяну програму нового сезону. Також на Різдво відбудеться зустріч між Лейкерс та Далласом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Легенда дня: 14 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО 4427
Арсенал Зінченка переміг Лестер, Евертон Миколенка програв Астон Віллі: результати матчів 2 туру АПЛ Арсенал Зінченка переміг Лестер, Евертон Миколенка програв Астон Віллі: результати матчів 2 туру АПЛ 1271
Помер колишній тренер збірної України з гандболу Помер колишній тренер збірної України з гандболу 1487
Лопес нокаутував Кампу: найкращі моменти бою ВІДЕО Лопес нокаутував Кампу: найкращі моменти бою ВІДЕО 5977
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 1515
Збірна України розгромила Польщу у контрольному матчі Збірна України розгромила Польщу у контрольному матчі 1366
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 54908
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 218391 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 24396 1
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 30753
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5984
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 49484 1