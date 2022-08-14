Сезон-2022/23 в Національній баскетбольній асоціації стартує 18 жовтня.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

За його інформацією сезон відкриє матч минулорічних чемпіонів Голден Стейт та Лейкер”. У рамках зустрічі також запланована церемонія вручення Ворріорз чемпіонських перснів.

Інший інсайдер Марк Стейн підтверджує старт 18 жовтня, додаючи, що НБА планує опублікувати попередній розклад матчів сезону-2022/23 наступного тижня

Також Стейн повідомив, що НБА збирається включити матч між Голден Стейт і Мемфісом в різдвяну програму нового сезону. Також на Різдво відбудеться зустріч між Лейкерс та Далласом.