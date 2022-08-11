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Збірна Італії скоротила список гравців, які продовжать підготовку до Євробаскету-2022

Вчора 23:25 134 0
Збірна Італії скоротила список гравців, які продовжать підготовку до Євробаскету-2022

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії вирішила відмовитися від послуг двох молодих захисників у рамках підготовки до Євробаскету-2022.

Про це повідомляє інсайдер Sportando Еміліано Карчія.

Італійська команда вирішила відмовитися від послуг 20-річного Габріеле Прочіди та 19-річного Маттео Спаньоло.

Прочида був обраний Портлендом під 36 піком на драфті НБА цього року, після чого повернувся до Європи і підписав трирічний контракт з берлінською Альбою.

Спаньоло також був учасником драфту-2022 і дістався Міннесоті під 50-м номером. Він проведе наступний сезон в італійському Тренто.

Раніше один із лідерів збірної України Олександр Липовий пропустить Євробаскет-2022.

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