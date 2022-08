Збірна Італії скоротила список гравців, які продовжать підготовку до Євробаскету-2022

Збірна Італії вирішила відмовитися від послуг двох молодих захисників у рамках підготовки до Євробаскету-2022.

Про це повідомляє інсайдер Sportando Еміліано Карчія.

Італійська команда вирішила відмовитися від послуг 20-річного Габріеле Прочіди та 19-річного Маттео Спаньоло.

Прочида був обраний Портлендом під 36 піком на драфті НБА цього року, після чого повернувся до Європи і підписав трирічний контракт з берлінською Альбою.

Спаньоло також був учасником драфту-2022 і дістався Міннесоті під 50-м номером. Він проведе наступний сезон в італійському Тренто.

Matteo Spagnolo and Gabriele Procida cut from Italbasket roster for Eurobasket 2022